Porträt | Berlins umstrittenster Baustadtrat - Im Labor des Dr. Schmidt

17.11.19 | 15:45 Uhr

Sie nennen ihn "Robin Hood" oder "Trump von Kreuzberg": Florian Schmidt, Baustadtrat. Er rekommunalisiert mehr Häuser als jeder andere, legt sich mit Investoren an und legt dem Autoverkehr Steine in den Weg - wortwörtlich. Was treibt ihn an? Von Sebastian Schöbel



Florian Schmidts Gesichtsausdruck kann beim Lächeln fließend von echter Freude in genervte Müdigkeit wechseln. Man kann das beim Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg fast wie auf Knopfdruck auslösen: mit Fragen zu den Risiken des Vorkaufsrechts, zu vermeintlich unfair behandelten Immobilienbesitzern oder zu ungeliebten Parklets und grünen Punkten auf der Bergmannstraße. Es sind Fragen, die Schmidt schon zigfach beantwortet hat – stets in dem Wissen, dass er seine lautesten Kritiker trotzdem nicht umstimmen kann. Denn was der gebürtige Kölner in Berlin in die Praxis umsetzt, erschüttert das wirtschaftspolitische Grundverständnis vieler Menschen: Er lebt im ständigen Shitstorm, der gegen die Regulierung des Wohnungsmarktes, gegen die Einhegung von Privatinvestoren oder die Abkehr vom Auto als Verkehrsmittel tobt. Das hat ihn zu Berlins bekanntestem Baustadtrat gemacht. Und zum umstrittensten.

Schmidt als Che Guevara

Sein Büro im achten Stock des Kreuzberger Rathauses vermittelt allerdings nicht den Eindruck, dass von hier aus eine Revolution angeführt wird. Schnörkellose, weiße Regale mit sorgfältig beschrifteten Ringordnern, der geballte Charme einer deutschen Behörde. Aus dem Fenster kann Schmidt den Bergmannkiez sehen. Den soll er auf Geheiß des Bezirksparlaments bald in eine verkehrsberuhigte Zone verwandeln - was ihm nach gelben Fahrbahnpunkten, Begegnungszonen und Findlingen am Straßenrand dort wohl den nächsten Ärger einbringen wird. Um die Ecke liegt das Dragonerareal, "ein Modellprojekt" für ziviligesellschaftliches Engagement, wie Schmidt sagt. 500 Wohnungen, Gewerbe, Verwaltung und Clubs sollen hier einen gemeinsamen Platz finden. "Es ist schon etwas Besonderes. Wir rechnen damit, dass 2021 mit dem Bau begonnen werden kann."

Schmidts Schreibtisch ist voll, aber aufgeräumt. Persönliche Dekoration gibt es kaum, an der Wand hinter ihm hängen Kartenausschnitte, Grundrisszeichnungen und jede Menge Zettel. Mittendrin: Eine Karikatur von Schmidt im Stil des berühmten Che-Guevara-Logos mit schwarzen Konturen und rotem Hintergrund. "Kreuzberg ist sozusagen das gallische Dorf von Berlin", sagt Schmidt. "Und vielleicht ist mittlerweile Berlin das gallische Dorf von Deutschland.“ Dass viele ihn als Häuptling dieses widerspenstigen Dorfes sehen, weiß Schmidt. "Ich leiste ja wirklich einen gewissen Widerstand dagegen, dass die Stadt verwertet wird, im Bereich Mieten, Wohnen, et cetera." Die heftige Kritik an ihm persönlich nennt er "absolut normal", das sei "Standard" und gehöre auch zu seiner Kommunikationsstrategie. "Ich finde es wichtig, dass ich diese Angriffsfläche biete und dass viele Leute merken: Der Mann meint es ernst, in Kreuzberg laufen die Sachen anders." Wogegen sich Schmidt jedoch wehrt, ist die Überhöhung seiner Person. "Ich glaube, dass ich nicht den Anspruch habe, den ganzen Bezirk irgendwie umzugestalten. Das ist ein demokratischer Prozess."

Ausprobieren ist wichtig für eine zukunftsfähige Gesellschaft. Insofern ist Friedrichshain- Kreuzberg schon ein besonderes Labor. Florian Schmidt, Baustadtrat von Friedrichshain- Kreuzberg

Keiner zieht öfter das Vorkaufsrecht

Schmidt hat nie einen Hehl darum gemacht, wie radikal seine Agenda ist: Er bleibe "Stadtaktivist" und werde den Bezirk "zurückkaufen", sagte Schmidt in Interviews. Beim Neuen Kreuzberger Zentrum am Kottbusser Tor machte er gleich mal deutlich, wie ernst das gemeint war: Als sich ein Investor den ikonischen 70er-Jahre-Sozialbau sichern wollte, drohte Schmidt mit dem Vorkaufsrecht. Am Ende kam die landeseigenen Gewobag zum Zuge. 2015, im Jahr vor Schmidts Amtsantritt, übten nur zwei Bezirke das Vorkaufsrecht aus, einmal davon Friedrichshain-Kreuzberg, für 31 Wohnungen. 2016 kam ein weiterer Fall mit 14 Wohnungen dazu. Dann kam Florian Schmidt: Neun Mal machte der Grünen-Politiker vom Vorkaufsrecht allein in seinem ersten Amtsjahr Gebrauch, für insgesamt 198 Wohnungen in Milieuschutzgebieten. Inzwischen sind es laut Zahlen des Senats mehr als 600 Wohnungen geworden. Bei 563 weiteren Wohnungen wurden Abwendungserklärungen erzwungen: Hier darf es also keine Luxussanierung mit anschließender Mietsteigerung geben.

Streit mit den Holzmarkt-Genossen

Es sind Geschichten, die Schmidt im gentrifizierungskritischen Friedrichshain-Kreuzberg zum Helden machen könnten, manch einer sieht ihn gar schon als möglichen Nachfolger der grünen Bürgermeisterin Monika Herrmann. Doch Schmidt legt sich nicht nur mit Investoren wie Christoph Gröner an, den er erfolgreich beim Postscheckamt zur Aufgabe zwang. Auch mit dem links-alternativen Vorzeigeprojekt Holzmarkt ging Schmidt in den Clinch, als die Genossen das "Eckwerk" am Ostbahnhof umsetzen wollten. Der Holzmarkt geriet zwischenzeitlich sogar in echte finanzielle Nöte, weil das teuer vorbereitete Projekt nicht genehmigt wurde, dazu kamen Kosten eines laufenden Rechtsstreits mit der Stadt. Nun wird das Gelände an der Michaelsbrücke ohne die Genossenschaftler entwickelt.

Zweite Heimat: Barcelona

In Berlin erntet Schmidt für sein Vorgehen viel Kritik und gelegentlich auch Hass. In Barcelona, wo er sich in der kommenden Woche unter anderem die Verkehrsberuhigung ganzer Stadtteile anschauen wird, erwartet ihn hingegen Applaus: Die katalanische Hauptstadt ist Schmidts politische Inspirationsquelle und sein zweites Zuhause. "Meine Kinder sind dort geboren, ich spreche die Sprache und kenne dieses Land einfach sehr gut." Als Erasmus-Student mit Talent für spanische Gitarrenmusik kam er einst dorthin, lernte seine heutige Frau kennen und war dabei, als die Bürgerplattform Barcelona en Comú gegründet wurde. Die stellt heute die Bürgermeisterin von Barcelona, Ada Colau. Eine Aktivistin, die Politikerin wurde. So wie Florian Schmidt. "Das hat mich schon früh inspiriert und ist eigentlich auch jetzt noch ein Vorbild für mich." Colau habe "verkalkte Strukturen" nach Jahren der Korruption durch Sozialdemokraten "gesprengt", erzählt Schmidt. Das sei mit dem SPD-regierten Berlin natürlich nicht vergleichbar, fügt er schnell hinzu. "Ich wünsche mir jetzt nicht, dass in Berlin so eine Bewegung versucht, eine Partei zu gründen und dann irgendwie an die Macht zu kommen. Nein, das nicht." Aber mehr Kooperation zwischen progressiven Bürgerinitiativen und der Regierung bei der "Immobilienwende", wie Schmidt es nennt, fände er durchaus erstrebenswert. "Da erleben wir auch in Berlin, dass die Zivilgesellschaft eigentlich schneller ist als die Politik." Vor allem, wenn sich die Politik selbst im Weg steht. In seinem Bezirk zum Beispiel, sagt Schmidt. "Hier herrschen Grüne, Linkspartei und SPD quasi allein".

Kritik am Umgang zwischen Grünen, SPD und Linken

42 Sitze haben die drei Parteien zusammen, von insgesamt 55. Opposition: Fehlanzeige. "Und deshalb gibt es eine gewisse Tendenz, dass auch der Baustadtrat von der grünen Partei von den anderen linken Parteien ein bisschen kritischer unter die Lupe genommen wird", sagt Schmidt. "Und teilweise gleitet es dann auch ins Polemische ab." Dann "fremdeln" die fünf Stadträte schon mal, so Schmidt. Es ist eine Zustandsbeschreibung, die man fast wortgleich auch auf den derzeitigen Senat anwenden könnte: Viele Gemeinsamkeiten, noch mehr Streit. Und Schmidt fügt sogleich hinzu: "Wenn es Grün-Rot-Rot nicht schafft, gemeinsam zu regieren, sondern sich quasi untereinander bekrakelt, ist es ganz, ganz schwierig und schlecht, wenn man nur versucht, sich die Wählerstimmen untereinander abzuluchsen."

Stadtentwicklung ist auch immer Gesellschaftspolitik. Florian Schmidt, Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg

"Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum für alle."

Selbst bei solch politisch heiklen Themen bleibt Schmidts Tonlage ruhig. Er wirkt dann wie ein etwas abgekämpfter Vater, der jede Form von Wutanfall des Gegenüber stoisch über sich ergehen lassen kann. Nur beim Vorwurf, er stülpe mit seiner Politik eine Art links-grüne Käseglocke über sein geliebtes Kreuzberg, richtet er sich auf und wirkt angespannt. "Dieser Mythos, dass man nur für die, die schon da sind, etwas macht", sagt Schmidt, "der wird nur geschaffen, um uns letztlich zu diffamieren. Weil man uns fast schon so eine Art Rückwärtsgewandtheit unterstellen möchte." Sogar als Antisemit und Rassist sei er schon bezeichnet worden, weil er sich gegen international agierende Fonds und Finanzströme gestellt hat. "Wenn wir sagen, wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, dann tun wir das für alle." "Es zeigt aber auch, wie sehr in die Enge getrieben da bestimmte Akteure sind, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie tun sollen, außer um sich zu schlagen mit eigentlich fragwürdigen Argumenten, die zum Himmel schreien."



