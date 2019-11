Die Stadt Potsdam ist die erste Modellkommune in dem neuen bundesweiten Projekt "Weltoffene Kommunen - vom Dialog zum Zusammenhalt". Dabei geht es um eine bessere Integration von Zuwanderern und Attraktivität für Fachkräfte aus dem Ausland. Eine Vereinbarung zum Start des Projekts wurde am Dienstag in Potsdam von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), unterzeichnet.

Bundesweit können sich 40 Kommunen an dem Modellprojekt beteiligen. Die nächste Vereinbarung soll in Mannheim in Baden-Württemberg unterzeichnet werden, hieß es. Auch Frankfurt am Main habe bereits Interesse an dem Projekt "Weltoffene Kommunen - vom Dialog zum Zusammenhalt" signalisiert.

In Brandenburgs Hauptstadt sei zunächst ein "Selbstcheck" der Verwaltung zum Thema Integration geplant, sagte Schubert. "Das Herz der Integration schlägt in den Kommunen", erklärte Widmann-Mauz bei der Unterzeichnung in Potsdam. Ziel des Modellprojekts sei auch, Ehrenamtliche zu unterstützen und ihnen den Rücken zu stärken.

Angelegt ist das Projekt auf zwei Jahre. Dazu gehören unter anderem Beratung durch Experten, Bürgerdialoge und der Austausch der Kommunen untereinander.