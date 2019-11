Beton statt Grün – daran führt auch in Potsdam wegen der Wohnungsnot oft kein Weg vorbei. Jetzt trifft es den nördlichen Teil des Volksparks. Dort sollen in den nächsten Jahren Sozialwohnungen, Kitas und Studenten-Appartments entstehen. Von Claudia Stern

Auf einem vier Hektar großen Abschnitt des Volksparks nördlich der Biosphärenhalle sollen in den nächsten Jahren Sozialwohnungen, Gewerbeflächen, zwei Kitas, ein Jugendclub und Appartements für bis zu 300 Studenten entstehen. Das Ganze geschieht im Rahmen eines Masterplans für das Bornstedter Feld: "Wir bauen jetzt das Zentrum des Bornstedter Feldes", sagt Bert Nicke, Geschäftsführer des kommunalen Wohnungsbauunternehmens Pro Potsdam. Das Areal sei im Gegensatz zu anderen Entwicklungsflächen von außen nach innen gewachsen. "Wir haben im Außenbereich insbesondere Einfamilienhaus-Strukturen und bauen jetzt zum Schluss das urbane Zentrum", so Nicke. Geplant ist vor allem mehrgeschossiger Wohnungsbau.

Das Gebiet ist in fünf Baufelder unterteilt, drei davon will die Pro Potsdam selbst bebauen. Für zwei weitere werden derzeit Investoren gesucht. Die Entscheidung für einen Investor soll laut Pro Potsdam vor allem vom Nutzungskonzept, weniger vom Preis abhängen. So soll beispielsweise vermieden werden, dass es zu Konflikten zwischen den neuen Anwohnern und den Parkbesuchern kommt. "Manchmal fühlen sich Bewohner, die direkt am Park wohnen, beeinträchtigt durch den Lärm. Und da fragen wir Investoren ab, habt ihr denn besondere Ideen, die sich mit dem Park gut vertragen", sagt Pro Potsdam-Geschäftsführer Nicke.