Der Mietendeckel geht auch die Bezirke etwas an: Sie sollen bei der Umsetzung helfen. Doch nicht alle Bürgermeister wollen das. Am Donnerstag will der Rat der Bürgermeister ausloten, welche Aufgaben die Bezirke übernehmen können.

Von Seiten des Landes ist allerdings zu hören, dass zumindest der Senat an dem vorliegenden Gesetzentwurf an dieser Stelle erstmal nichts mehr drehen will. Die Diskussion darüber dürfte also im Parlament geführt werden. Letztendlich wird es für die Bezirke auch darauf ankommen, wie viele zusätzliche Stellen ihnen für die Aufgabe zugesichert werden. Bislang sind vier befristete Stellen pro Bezirk vorgesehen.



Auch daran übt Spandaus Bezirksbürgermeister Kleebank im Inforadio-Interview Kritik: Diese Regelung sei "höchst problematisch", so der SPD-Politiker. "Das wird zwangsläuifig zu großen Problemen führen. Es wird immer wieder Bezirke geben, bei denen zwei bis drei Mitarbeiter abwandern, wegen Krankheit ausfallen, in Elternzeit gehen oder ähnliches. Dann ist man als Bezirk auf diesem Feld praktisch handlungsunfähig", so Kleebank.