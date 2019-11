Politik, Verbände, Beratungsstellen und Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind, haben sich im Rahmen des Runden Tisches zu diesem Thema auf ein Handlungskonzept in Berlin geeinigt. Ziel sei die Verbesserung der Situation für Sexarbeitende, teilte der Bezirk Tempelhof-Schöneberg am Donnerstag mit. Der Runde Tisch zur Sexarbeit in Berlin hat seine Tätigkeit nun nach etwas mehr als einem Jahr und sechs Sitzungen mit der Präsentation eines Handlungskonzept beendet. Federführend in dem Gremium waren die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung sowie der Bezirk Tempelhof-Schöneberg.

Zu den zentralen Maßnahmen des Konzeptes gehören demnach: mehr Prävention im Bereich Gesundheit, verstärktes Vorgehen gegen Diskriminierung beispielsweise durch Öffentlichkeitsarbeit, bessere Strukturen und Angebote im Kiez rund um den Straßenstrich in der Kurfürstenstraße sowie ein niedrigschwelliger Zugang zu Informations- und Beratungsangeboten.