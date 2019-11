Bolle Berlin Mittwoch, 06.11.2019 | 17:18 Uhr

Ich bin fast schon versucht zusagen, der Senat/Bund lernt es auch nicht, mit dem ganzen Ausschreibungsgehabe. Denn ich bezweifel sehr stark, das es wenn wirklich ein anderer EVU mit mischen sollte es besser wird. Eher nur schlechter, weil jeder natürlich seine Suppe kocht, bzw. mitreden will. Und denn auf einmal auch andere Probleme dazukommen die so bisher nicht waren.



Was ich bedingt noch begrüßen kann, ist das Senat über die Beschaffung zusätzlicher Fahrzeuge nachdenkt. Bin mal gespannt, was die so sich denn Aussuchen, denn eben mal den 0815 Standart-Fuhrpark geht ja nicht aus verschiedenen Gründen.



Aber der Senat wird ja schon wissen was er macht.*g*