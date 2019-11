Bild: imago-images

Sitze im Landtag und Bundestag - Ludwig eckt mit Doppelmandat in den eigenen Reihen an

25.11.19 | 17:09

Das von der früheren CDU-Landesvorsitzenden Saskia Ludwig angestrebte Doppelmandat als Abgeordnete im Landtag und im Bundestag ist auf scharfe Kritik gestoßen. Sowohl Politiker des Koalitionspartners SPD und der Opposition in Brandenburg sowie eigene Parteimitglieder äußerten am Montag ihr Unverständnis über ihr Vorhaben. Die Landtagsabgeordnete rückt auf den Platz von Michael Stübgen (CDU) nach, weil der neue brandenburgische Innenminister sein Bundestagsmandat abgibt. Im Interview mit der Potsdamer Neuesten Nachrichten hatte Ludwig angekündigt, das Bundestagsmandat anzunehmen, aber zugleich weiterhin Abgeordnete des Brandenburgischen Landtags zu bleiben. Politiker entscheiden sich in der Regel für ein Mandat und geben das andere dann ab. Ein rechtliches Verbot, beide Mandate auszuüben, gibt es nicht. Jedoch hatte die CDU sich im vergangenen Jahr beim Bundesparteitag dafür ausgesprochen, Doppelmandate im Deutschen Bundestag und in einem Landesparlament zu vermeiden. Zum Verzicht auf ein Mandat kann die Partei sie nicht zwingen, der ist nur auf freiwilliger Basis möglich.

Trotz Kritik sieht Ludwig kein Problem

Für Saskia Ludwig sind zwei Mandate unproblematisch. "Es ist sicher eine große zeitliche Belastung, aber für einen überschaubaren Zeitraum", so Ludwig im Interview mit den Potsdamer Neusten Nachrichten. Das Bundestagsmandat ende in 18 Monaten, wenn es keine vorgezogenen Neuwahlen gebe. Im Landtag wolle sie weiter ihre Arbeit machen, sagte sie. Die Diäten würden miteinander verrechnet, das regele das Abgeordnetengesetz in Brandenburg. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt aus dem Landkreis Oder-Spree erklärte zu Ludwigs Vorhaben: "Mir fehlt jedes Verständnis dafür". Sebastian Steineke, Mitglied des Präsidiums und Mitgliederbeauftragter der märkischen CDU, appellierte an Ludwig, noch einmal in sich zu gehen. Es sei den Mitgliedern schwer zu vermitteln, wenn einzelne Personen anfingen, berufspolitische Mandate anzuhäufen, so Steineke.

Die Linke spricht von einem "handfesten Skandal"

Der neue SPD-Fraktionschef im Brandenburger Landtag, Erik Stohn, sagte der Märkischen Allgemeinen, solch ein Verhalten würde in der SPD nicht geduldet. "Nur weil es rechtlich nicht ausgeschlossen ist, muss es ja nicht klug sein", so Stohn. Die SPD, CDU und Grünen reagieren in einer Kenia Koalition zusammen. Für die Linke im Landtag hingegen ist das Vorhaben von Ludwig ein "handfester Skandal". Politische Mandaten in Landes- und im Bundesparlament seien jeweils Vollzeitsjobs, sagte der Linken-Fraktionschef, Sebastian Walter. "Mir ist völlig unklar, wie Frau Ludiwg ernsthaft zwei Mandate ausfüllen will, sagte er ebenfalls der MAZ. "Sie missbraucht damit am Ende auch die Ende auf die Demokratie für ihre persönlichen Interessen." Deshalb forderte der Fraktionschef den neuen CDU-Landeschef Stübgen dazu auf, "schleunigst zu handeln".



Ludwig wäre einzige Abgeordnete im Bundestag mit Doppelmandat

Wenn Brandenburgs Ex-CDU-Chefin Saskia Ludwig beim Nachrücken in den Bundestag wie angekündigt ihr Landtagsmandat behält, wäre sie nicht die einzige im Bundestag mit einem Doppelmandat. Nach Angaben des Bundestags ist der AfD-Politiker Frank Magnitz Mitglied des Parlaments und der Bremischen Bürgerschaft.



In dieser Legislaturperiode gab es im Bundestag weitere Abgeordnete, die Mandate dort und in einem Landtag wahrnahmen: Frauke Petry, früher Partei- und Fraktionschefin der AfD in Sachsen, kehrte ihrer Partei 2017 den Rücken. Sie kam mit der "Blauen Partei" nicht mehr in den Landtag und ist fraktionslose Abgeordnete im Bundestag. Der AfD-Abgeordnete Andreas Mrosek war bis April 2018 auch im Landtag Sachsen-Anhalt vertreten und verzichtete auf sein Landtagsmandat. Ex-Linke-Bundestagsfraktionschef Oskar Lafontaine (Linke) hatte zwischen September 2009 und Januar 2010 Mandate im Bundestag und im saarländischen Landtag. Er verzichtete auf das Bundestagsmandat.