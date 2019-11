Brandenburger SPD-Fraktionschef Bischoff will abtreten

Der Brandenburger SPD-Landtagsfraktionschef Mike Bischoff hat nach fast vier Jahren überraschend seinen Rückzug aus dem Amt angekündigt. "Mein persönlicher Entschluss, aus der ersten Reihe der Landespolitik abzutreten, steht seit längerem fest", sagte der 54-Jährige am Dienstag in Potsdam.

Er sei seit 15 Jahren stellvertretender Fraktionsvorsitzender und seit 2016 Fraktionschef. "Das ist eine enorme Strecke, das hinterlässt auch Spuren." Er sei soweit gesund, aber wolle seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen. Bischoff war Anfang 2017 schwer erkrankt und musste längere Zeit im Krankenhaus behandelt werden.

"Das ist eine Chance für neue Köpfe in der SPD-Fraktion", sagte er. Die Frage eines möglichen Ministeramtes in der neuen Regierung sei nicht der Grund für seine Entscheidung. Er wolle weiter aktiv sein als Abgeordneter in der Fraktion.

Die Fraktion will die neue Spitze bei einer Klausur am 21. und 22. November wählen.