Nach Informationen der "Potsdamer Neuesten Nachrichten" [pnn.de] könnte es sein, dass sich die endgültige Entscheidung wegen zahlreicher Alternativvorschläge noch bis zur Dezembersitzung der SVV hinzieht. Dies hätte mehrere Vertreter der rot-grün-roten Rathauskooperation bestätigt, schrieb die Zeitung am Dienstag.

Vor der SVV-Sitzung formierte sich Widerstand. Das Netzwerk "Stadt für alle" hatte zu einer Kundgebung aufgerufen. Etwa 50 Demonstranten kamen zusammen, um mehr Beteiligung an konkreten Entwicklungen in der Stadt zu fordern. Die Bürgerinitiative "Mitteschön" lehnt die Umbenennungen grundsätzlich ab. Diese seien ein unnötiger Bruch mit der Potsdamer Tradition. Vor allem an der Unbenennung in Erika-Wolf-Straße gab es Kritik. Ihre Mutter hätte nicht gewollt, an dieser Stelle geehrt zu werden, sagte Wolfs Tochter. Die Potsdamer CDU hatte sich daraufhin von diesem Vorschlag distanziert.