Beobachter Freitag, 29.11.2019 | 07:18 Uhr

Herr K. ist mir und anderen nie durch übermäßige Sachlichkeit aufgefallen. Im Gegenteil. Insofern halte ich ihn als Chef des installierten Gruselkabinetts für eine Fehlbesetzung. Aber vermutlich war das genau so gewollt. Denn sachliche Aufarbeitung sieht anders aus. Hier geht es doch nur darum, das Thema gegen den politischen Gegner zu mißbrauchen. Vor diesem Hintergrund ist das Hickhack um seine Entlassung überflüssig.



"Die Geschichtsaufarbeitung in der heutigen Bundesrepublik ist geprägt durch vereinfachte westliche Erfolgsgeschichten auf der einen und durch ostdeutsche Horrorgeschichten auf der anderen Seite. Geschichtsbetrachtung wird von aktuellen Westnormen bestimmt, ostdeutsche Erfahrungen werden marginalisiert. Der Einigungsprozess wird dadurch stark belastet."



(Prof. Andrew H. Beattie in "Learning from the Germans? History and Memory in German



