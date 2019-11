Haus von Immobilienverwalterin in Karlshorst beschädigt

Erneut ist ein bekanntes und symbolträchtiges Haus der linksextremen Szene in Berlin-Friedrichshain Gegenstand eines Prozesses. An diesem Freitag geht es vor dem Landgericht Tegeler Weg um eine Räumungsklage für die Liebigstraße 34. Das Haus steht an der Ecke Rigaer Straße, wenige Meter von dem anderen umkämpften Haus Nr. 94.

Zwei Tage vor dem Prozess beschädigten vermummte Täter ein Haus und Autos einer Immobilienverwalterin in Karlshorst - und stellten in einem Bekennerschreiben einen Bezug zu dem Räumungsprozess her.