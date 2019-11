Wie hoch das Bußgeld ausfällt, richtet sich nach dem Vorjahresumsatz des Unternehmens. Deshalb ist es im Fall der Deutsche Wohnen so hoch. "Nicht alle Unternehmen müssen Millionenstrafen fürchten", sagt Berlins Datenschutzbeauftragte. "Bußgelder sollen abschrecken und wirksam, aber auch verhältnismäßig sein. Kein Unternehmen oder Verein soll damit in den Ruin getrieben werden."

Datenschutzexperten befürchten in anderen Unternehmen oder auch in öffentlichen Behörden ebenfalls grobe Verstöße gegen die Datenschutz-Grundverordnung. Der SPD-Abgeordnete Sven Kohlmeier meint, der Fall zeige nur exemplarisch, was in vielen Firmen passiert. Auch er werde regelmäßig von Unternehmen kontaktiert, die seine Daten laut Datenschutz-Grundverordnung schon längst nicht mehr haben dürften.

Trotzdem vermutet Kohlmeier, dass der Immobilienkonzern die Daten nicht zufällig gesammelt habe. "Mieter, die Sozialleistungen beziehen, dürften weniger bereit und in der Lage sein gegen Mieterhöhungen zu klagen", mutmaßt Kohlmeier. Im Bußgeldverfahren gegen die Deutsche Wohnen gehören zu den nicht gelöschten Daten laut Berlins Datenschutzbeauftragten auch Informationen zu den Einkommensverhältnissen ihrer Mieter.

Die Datenschutzexperten der Koalitionsfraktionen wollen jetzt Angehörige der Geschäftsführung der Deutsche Wohnen sowie den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens in den Ausschuss für Kommunikationstechnologie und Datenschutz vorladen. Eine Anhörung für Dezember ist beantragt.