Gestank verhindert 400 Wohnungen am Wilhelmsruher Tor

400 Wohnungen können am Wilhelmsruher Tor in Berlin-Pankow nicht gebaut werden, weil es auf dem Grundstück zu sehr stinkt. Das bestätigte Baustaatssekretär Sebastian Scheel (Linke) auf eine Anfrage der SPD am Donnerstag. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.