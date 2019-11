Wissenschaftsministerium zieht nicht in die Lausitz

Das Brandenburgische Wissenschaftsministerium zieht nicht in die Lausitz. Das hat die neue Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Manja Schüle (SPD) am Samstagabend im Interview mit Brandenburg Aktuell gesagt.

Um gut miteinander arbeiten zu können, sei die Landesregierung auf kurze Wege angewiesen. Das gelte sowohl für die Ministerien untereinander als auch für die Entfernung zwischen Regierung und Parlament, begründete Schüle die Entscheidung gegen den Umzug.

Schüle betonte, dass der Strukturwandel in der Lausitz für ihr Ministerium trotzdem eine hohe Priorität habe. Das könne man daran sehen, dass ihr Haus mehrere Forschungseinrichtungen in der Region ansiedeln werde.

Schüle kündigte an, ihren ersten offiziellen Besuch als Ministerin an der BTU Cottbus zu machen. Damit wolle sie zeigen, dass sie für die Region ansprechbar sei, obwohl das Ministerium in Potsdam bleibe.

Die Landesregierung hatte im April beschlossen, Behörden in die Fläche des Landes zu verlagern, um die Lausitz zu stärken. Die Entscheidung war auf große Kritik gestoßen.