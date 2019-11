Don Antonio Birkenwerder Dienstag, 19.11.2019 | 17:02 Uhr

Was soll man da kommentieren. Gegen Abschiebung kann man x-mal Einspruch einlegen und das dauert Jahre und bei der Regierung in Berlin wundert mich gar nichts mehr.

Im Gegenteil man holt ja die ehemaligen Anhänger des IS nach Deutschland zurück weil sie Deutsche sind. Und keiner weiss was in der Zwischenzeit war. So kann man sich den Terror selbst ins Land holen.