Wissenschaftlicher Dienst hat Zweifel am Mietendeckel

Der Wissenschaftliche Dienst des Berliner Abgeordnetenhauses hat rechtliche Zweifel am vom Senat beschlossenen Mietendeckel-Gesetz. Rückwirkende Gesetze seien rechtsstaatlich unproblematisch, wenn sie sich nicht belastend für den Bürger auswirkten. Das rückwirkende Einfrieren der Mieten auf dem Niveau vom 18. Juni 2019 sei jedoch aus rechtsstaatlichen Gründen nicht unbedenklich, heißt es in dem am Montag bekannt gewordenen Gutachten.

Darin beschäftigt sich der Wissenschaftliche Parlamentsdienst auf Bitte der CDU-Fraktion mit "einer Reihe von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Rückwirkung" des Gesetzes, mit dem die Mieten in Berlin für fünf Jahre gedeckelt werden sollen.