Neo Montag, 27.04.2020 | 13:10 Uhr

HALT: glücklicherweise gibt nicht nur "die"´Berliner -als inReinickendorf Geborener, lebend in Pankow, bin ich auf keinen Fall für die Realisierung Herrn Kirchners Gedankengut.

Berlin platzt aus allen Nähten, vor allem, weil Hipster aller Nationen hier die Atmsophäre innerstädtisch "so schön bunt machen". Damit meine ich, dass ich als "Berliner" hier mich weigere, Leuten in Englisch zu antworten, wenn sie keine Touristen sind.

Außerdem darf das bisschen Grün, was Berlin noch hat (bis es eh stirbt) nicht noch weiter zerstört werden, wie es Hr. K. auch noch plant.

Ich bin ebenfalls dafür, Berlin in seinen Grenzen zu halten, ich kenne keine andere Stadt in Europa, die so bekloppt ist in Sachen Betonieren, Grünflächenzerstörung und Expansionsgedanken, wie diese Stadt, die nicht mehr so wirklich das Berlin ist, was ich mal mochte. Die Dinge, die Berlin ausgemacht haben, wurden und werden durch Zuzügler zerstört.

Anstatt sich heimisch zu machen, muss Berlin immer neu erfunden werden. :-(