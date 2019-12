Mit sogenannten Stolpersteinen erinntert der Künstler Gunter Demnig in Deutschland und zahlreichen weiteren Ländern Europas seit fast 30 Jahren an die Opfer der Nazi-Diktatur. Am Sonntag hat der gebürtige Berliner in Memmingen (Bayern) den 75.000. Stolperstein verlegt. Der Jubiläumsstein und ein weiterer Stolperstein erinnern künftig an das Schicksal der jüdischen Familie Rosenbaum, berichtete der Verein Stolpersteine in Memmingen. Die Steine wurden vor dem früheren Wohnhaus von Martha und Benno Rosenbaum verlegt. Beide flüchteten 1941 vor den Nazis nach Uruguay.

Die Stolpersteine werden mit einer kleinen Messingplatte versehen, die biografische Angaben über die Opfer enthalten. Sie werden dann vor den früheren Wohnhäusern der Verfolgten des Naziregimes in den Bürgersteig eingelassen. Demnig arbeitet seit den neunziger Jahren an dem Erinnerungsprojekt, in Deutschland gibt es nach Angaben des Künstlers die kleinen Gedenksteine in mehr als 1.250 Gemeinden.

Mehr als 8.000 Stolpersteine erinnern in Berlin an Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle und andere Menschen, die aus politischen oder religiösen Gründen während der Zeit des Nationalsozialismus verfolgt, vertrieben, ermordet oder in den Suizid getrieben wurden. Der erste davon wurde 1996 in Kreuzberg verlegt. In Brandenburg wurden bislang in mehr als 20 Städten Stolpersteine verlegt. Demnigs Projekt gilt als größtes dezentrales Mahnmal der Welt.

Demnig wurde 1947 in Berlin geboren, wo er auch aufwuchs. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er außerdem in Nauen (Havelland). In den späten sechziger Jahren schrieb er sich an der Berliner Hochschule für Bildende Künste ein, der Vorgängerinstitution der UdK. Seit 1985 lebt Demnig in Köln.