Katrin Mittwoch, 04.12.2019 | 15:12 Uhr

Demokratieposse. Die AfD könnte auch Jesus persönlich aufstellen und er würde abgelehnt.

Und da haben sich letztens noch alle über die Richterwahl mit den Kungeleien aufgeregt.



Einfach alles ablehnen, dann kann man es selbst weiter machen und die politischen Wichtungen beibehalten wie 1840. vor Christi.

Hier wird deutlich, was die ach so demokratischen Parteien von Demokratie halten. Nämlich gar nichts.

Schon alleine deswegen werde ich AfD wählen, bis die demokratiefeindlichen Altparteien mit all ihrem Filz weg vom Fenster sind.