Dozent der Polizei-Hochschule Brandenburg will Uniter verlassen

An der Hochschule der Brandenburger Polizei lehrt einem Medienbericht zufolge ein Dozent, der Funktionär in dem Verein Uniter sein soll. Der Verein wird mit rechtsextremen Kreisen in Verbindung gebracht. Nun hat der Dozent angekündigt, Uniter zu verlassen.