Etwa 350 Menschen haben nach Angaben von Polizei und Veranstalter am Freitag in Eberswalde mit einem Schweigemarsch an die Ermordung des angolanischen Vertragsarbeiters Amadeu Antonio vor 29 Jahren erinnert. Der damals 28-Jährige zählt zu den ersten Opfern rassistischer Gewalt nach der Wiedervereinigung. Nach einer Auftaktkundgebung führte der Schweigemarsch zur Mahn- und Gedenktafel für Amadeu Antonio. Dort legten die Teilnehmer Kerzen und Blumen nieder. Gefordert wurde erneut, die Straße, in der die Tat passierte, nach dem aus Angola stammenden Mann umzubenennen.