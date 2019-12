In der Serie rechtsextremer Taten im Berliner Bezirk Neukölln gibt es laut Bezirksbürgermeister Martin Hikel (SPD) einen neuen Vorfall. "Ich bin entsetzt über die Nazi-Schmierereien, die in der Nacht zu gestern in der Wildenbruchstraße sowohl auf einem Burgerladen als auch in einem Hausflur hinterlassen wurden", schrieb Hikel am Mittwoch auf Facebook.

Auf Fotos des Facebook-Kanals von K-Fetisch sind Hakenkreuze und SS-Runen an der Lokalität und in einem Hausflur zu sehen. Bei K-Fetisch handelt es sich um ein Café, das ebenfalls in der Wildenbruchstraße ansässig ist und als selbsternannter "Kollektivbetrieb" von Menschen mit "linksradikalem und anti-nationalem Kontexten" betrieben wird, heißt es auf der Website.