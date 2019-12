Immer weniger Brandenburger landen in der Armutsspirale

Die Zahl der Armen in Deutschland geht leicht zurück: Brandenburg steht mittlerweile bundesweit am drittbesten da. Aber der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht darin keine Entwarnung. Denn in Städten wie Berlin bleibt die Lage schwierig.