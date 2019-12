Die Zahl der Armen in Deutschland geht leicht zurück: Brandenburg steht mittlerweile bundesweit am drittbesten da. Aber der Paritätische Wohlfahrtsverband sieht darin keine Entwarnung. Denn in Städten wie Berlin bleibt die Lage schwierig.

In der Tendenz hat sich der Wert allerdings auch in der Hauptstadt verbessert: Nach einem Anstieg der Armutsquote seit 2008, sinkt sie sowohl in Berlin als auch in Brandenburg seit 2014 stetig. Erst im letzten Jahr nahm sie in der Mark kurzzeitig wieder leicht zu, um jetzt erneut zu sinken.

Die Zahl armer Menschen in Brandenburg und Berlin ist im vergangenen Jahr erneut gesunken. Das geht aus dem aktuellen Armutsbericht des Paritätischen Wohlfahrsverbandes hervor, der am Donnerstag vorgelegt wurde.

Die Armutsquoten teilen das Land in vier Regionen: Einem wohlhabenden Süden steht Nordrhein-Westfalen mit einer Quote von 18,1 Prozent und der Osten mit durchschnittlich 17,5 Prozent gegenüber. Damit bleibe das Ruhrgebiet mit einer Armutsquote von 21,1 Prozent bei 5,8 Millionen Einwohnern "Problemregion Nummer eins", so der Verband. Weitere Regionen in Westdeutschland hätten eine Armutsquote von 15,9 Prozent.

Neben den Regionen zeige die Altersarmut und die Kinderarmut in ganz Deutschland eine "besondere Dynamik". So lebe bundesweit jedes fünfte Kind in Armut.

Insgesamt sei die Armut in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen, so Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider. Doch in gut einem Viertel der 95 untersuchten Regionen sei die Armut in den vergangenen zehn Jahren um mehr als 20 Prozent gestiegen. Zudem verlaufe "der Graben längst nicht mehr nur zwischen Ost und West", sagte Schneider.