Mietshäuser und Museum - Senat will Bauplan am Checkpoint Charlie beschließen

03.12.19 | 07:06 Uhr

Am Checkpoint Charlie sollen günstige Mietwohnungen und ein Museum entstehen - so steht es im Bebauungsplan, den der Senat am Dienstag nach langem Ringen beschließen will. Die Finanzverwaltung hat bisher nicht zugestimmt: wohl aus Angst, Investoren zu verschrecken.

Der Berliner Senat befasst sich am Dienstag erneut mit der zukünftigen Gestaltung am Checkpoint Charlie in Berlin-Mitte. Es gilt als wahrscheinlich, dass der Bebauungsplan für die Flächen an der Kreuzung Friedrichstraße/Zimmerstraße diesmal beschlossen wird. Noch vor einer Woche war der Bebauungsplan im Senat zwar diskutiert, dann aber nicht beschlossen worden, weil es Bedenken aus den Reihen der SPD gab. Uneins war man vor allem bei der Frage, ob an dem geschichtsträchtigen Ort auch der Bau von zwei Hochhäusern erlaubt sein sollte. Dies sieht der aktuelle Bebauungsplan nun nicht mehr vor, dafür aber viele neue günstige Mietwohnungen.

Architekten: Wohnen verträgt sich nicht mit Tourismus

Dies wiederum kritisierten Stadtplaner und Architekten. Sie befürchten, dass sich Wohnen nicht mit den Millionen Touristen verträgt, die Jahr für Jahr an den Checkpoint Charlie kommen und dort derzeit vor allem Souvenirstände, Freilicht-Galerien und Strandbars vorfinden. Ebenfalls nicht unproblematisch ist der Plan des Senats, am Checkpoint Charlie ein Museum zu errichten, das über die Zeit des Kalten Kriegs informiert. Denn für die öffentliche Hand ist dieses Vorhaben zu teuer, private Investoren müssten sich beteiligen.

Trockland wollte Hochhäuser und Hotels bauen

Der Streit um die Bebauung am Checkpoint Charlie hat bereits eine beträchtliche Vorgeschichte: Vor drei Jahren plante der Berliner Senat für den Projektentwickler Trockland, dass ein großer Teil des Geländes vollständig mit Hochhäusern bebaut werden sollte. Ein Hotel und ein Bürogebäude mit integriertem Museum sollten entstehen. Im Sommer vergangenen Jahres wurde der Bereich allerdings unter Denkmalschutz gestellt. Wieder wurde in der Stadt diskutiert, ob man überhaupt Hochhäuser an diesem Erinnerungsort des Kalten Krieges haben will. Kritisiert wurden auch die Investoren, die hinter dem Projektentwickler Trockland stehen.

Finanzverwaltung hat noch nicht zugestimmt

Ende 2018 entschied der Berliner Senat dann, dass neu geplant werden soll - und zwar ohne Hotels und viele Büros, dafür aber mit mehr Wohnungen und einem Museum des Kalten Krieges. Inzwischen steht der Bebauungsplan und auch die Hochhäuser sind vom Tisch - doch die Finanzverwaltung hat dem noch nicht zugestimmt. Befürchtet wird, dass die neuen Vorgaben jeden Investor abschrecken und das Land Berlin allein kein Museum finanzieren kann. Doch die Zeit drängt: Im Februar läuft die sogenannte Veränderungssperre aus. Dann kann der Grundstückseigentümer Trockland auch ohne Bebauungsplan zum Beispiel wieder Hotels und Hochhäuser bauen.