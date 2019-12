Betroffen sind alle Parteien: Im Jahr von Kommunal-, Europa- und Landtagswahl hat es in Brandenburg mehr Fälle von Drohungen gegen Politikern gegeben als im Vorjahr. Ein Trend, den eine rbb-Umfrage unter Berliner Politikern kürzlich ebenfalls zeigte.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist das ein Anstieg: 2018 zählte die Polizei drei Fälle, vier Fälle waren es 2017 und fünf Fälle 2016, wie das Polizeipräsidium der Nachrichtenagentur dpa in Potsdam mitteilte. Dabei werden nur die Fälle gezählt, die auch gemeldet werden.

Die Brandenburger Polizei hat in diesem Jahr mehr Bedrohungen gegen Politiker registriert. Sie listete für das Jahr 2019, in das die Kommunal-, Europa- und Landtagswahl fiel, bisher acht Fälle auf.

Von 2016 bis jetzt wurden nach Angaben der Polizei zehn Politiker der AfD bedroht, jeweils vier der SPD und der Linken und jeweils einer der Grünen und der Freien Bürgergemeinschaft. Die Bedrohungen kamen zum Beispiel per Schreiben, Mail, in sozialen Medien oder auch auf der Straße.

Die Polizei nannte in ihrer Aufzählung keine Namen. Einige Bedrohungen wurden aber bereits in der Vergangenheit öffentlich bekannt: Im September berichtete die Polizei, dass der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Münschke aus Guben einen Brief "mit schwersten Bedrohungen" gegen ihn und seine Familie erhalten habe. Münschke erhielt nach eigenen Angaben mehrere Drohbriefe.

Ein ehemalige AfD-Kreisvorsitzender wurde laut Polizei über eine Whatsapp-Gruppe bedroht, ein AfD-Landtagsabgeordneter auf offener Straße. Ein SPD-Bundestagsabgeordneter erhielt ein Schreiben, durch das er sich bedroht fühlte.