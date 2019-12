In Berlin liegt die Zahl der Nutzer des 2018 gestarteten Bundesprogramms "Budget für Arbeit" laut Neuhaus jährlich nur im einstelligen Bereich. "2019 haben es bis zum Sommer beispielsweise nur sechs Berliner genutzt", so Neuhaus. "Das Budget für Arbeit und die Anleitung und Begleitung durch einen Jobcoach setzen erst dann ein, wenn ein Mensch es schon geschafft hat, durch alle Bürokratie durchzugehen und alles selber aktiv zu gestalten", kritisierte Neuhaus. Hier gebe es eine Lücke. Breitenbach will diese schließen. "Wir sind mit den Werkstätten in Gesprächen, dass es hier eine Betreuung und eine Begleitung auf dem Weg in den ersten Arbeitsmarkt gibt", kündigte die Senatorin an.



In Hamburg habe beispielsweise ein Modellprojekt gezeigt, dass eine entsprechende Betreuung auch die Zahl der Vermittelten steigen lasse. Leider sei die Betreuung nicht bei der bundesweiten Umsetzung des Modellprojekts übernommen worden, bedauerte Neuhaus.