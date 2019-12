Strafverfolgung in Berlin

Politisch motivierte Straftaten werden von der Polizei in einem speziellen Meldedienst erfasst. Im Jahr 2018 waren 143 mal Politiker Opfer dieser Straftaten, in diesem Jahr lag die Fallzahl Mitte November schon bei schon 159. Etwa zwei Drittel davon sind Beleidigungen und Verleumdungen. Im vergangenen Jahr wurden bei der Polizei 97 Fälle registriert. In diesem Jahr waren Stand Mitte November schon 103 Fälle aktenkundig. Diese Straftaten werden vor allem im Internet begangen - anonym.

Andre Rauhut, der Leiters des Staatschutzes des Landeskriminalamtes Berlin sagt, das erschwere die Ermittlungstätigkeit der Polizei. "Wenn diese Straftaten zu spät angezeigt werden beziehungsweise sich diese in Medien ereignen, die im Ausland liegen, dann kommen wir eben sehr schwer an nachvollziehbare Daten, um die Täter zu identifizieren." Social-Media-Dienste müssen die IP-Adresse der anonymen Täter nur eine Woche vorhalten. Oft werden die Anzeigen aber erst später gestellt. Das ist ein Grund dafür, dass nur wenige Verdächtige identifiziert werden. Im vergangenen Jahr konnten 44 Tatverdächtige namhaft gemacht werden und in diesem Jahr bisher nur 26.