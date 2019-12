Mehr Demonstrationen als je zuvor hat die Polizei in diesem Jahr in Berlin gezählt. Insgesamt hätten 2019 mehr als 5.350 Versammlungen stattgefunden, sagte die Polizei dem Evangelischen Pressedienst (epd). Rein rechnerisch sind das etwa 15 Demonstrationen pro Tag.

Die größte Demonstration war der Christopher Street Day am 27. Juli. Den Veranstaltern zufolge beteiligten sich bis zu 300.000 Menschen an dem Umzug. Dazu kamen noch weitere, die den Zug als Zuschauer begleiteten. Insgesamt waren beim CSD laut Veranstaltern rund eine Million Menschen auf der Straße. Weil die Polizei offiziell keine Teilnehmerzahlen zu Demonstrationen mehr mitteilt, kann nur auf die Angaben der Veranstalter verwiesen werden.

Auch bei den Kundgebungen der "Fridays for Future"-Bewegung gingen Zehntausende in Berlin auf die Straße. Allein am "Klimastreik" am 20. September nahmen nach Veranstalterangaben 270.000 Menschen teil. Zu den größten Demonstrationen dieses Jahres zählt auch die Fahrradsternfahrt des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) am 2. Juni mit etwa 90.000 Teilnehmern.