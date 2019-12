Darin empfehlen sie dem Berliner Verlag und den Redaktionen der "Berliner Zeitung" und des "Berliner Kurier", die Stasi-Unterlagen über Holger Friedrich so weit wie möglich öffentlich zu machen.

In einem Brief an die Chefredakteure der "Berliner Zeitung" und des "Berliner Kurier", Jochen Arntz und Elmar Jehn, betonten Birthler und Kowalczuk zudem, dass sie in ihrer Analyse zum Fall Holger Friedrich darauf verzichtet haben, "den sich aus den Unterlagen ergebenden Befund politisch oder moralisch zu bewerten". Wie in anderen Fällen spiele nicht nur die Aktenlage eine Rolle, sondern auch die Grundhaltungen zum Thema DDR-Aufarbeitung.