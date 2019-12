Der Bund beginnt an diesem Montag nach Angaben des Finanzministeriums mit der Auszahlung der Milliarden aus dem sogenannten Gute-Kita-Gesetz an die Länder. Vereinbart ist, dass sie ab jetzt einen größeren Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen bekommen. Insgesamt sind es 5,5 Milliarden Euro bis 2022. Über die Verwendung der Gelder hatte jedes Bundesland mit dem Bund einen eigenen Vertrag geschlossen.



Berlin bekommt zusätzlich 239 Millionen Euro und will damit vor allem das Kitapersonal stärken. So sollen ab kommendem Jahr Kitaleitungen von Kitas mit mehr als 85 Kindern von der Erzieherarbeit freigestellt werden. Bislang ist das ab 90 Kindern der Fall. Außerdem soll es ab August 2021 eine Brennpunktzulage von 300 Euro im Monat für Kitaerzieher geben. Kitas bekommen auch zusätzliche Arbeitsstunden bezahlt, in denen sie Quereinsteiger anleiten können.