Die neue Parteispitze der Bundes-SPD stößt bei den Christdemokraten in Berlin und Brandenburg auf Skepsis. Und auch Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn ist vom Ergebnis des Mitgliederentscheids enttäuscht. Er sieht eine verpasste Chance.

Der Generalsekretär der Brandenburger SPD, Erik Stohn, hat sich enttäuscht über die Niederlage von Klara Geywitz beim Mitgliederentscheid über die Niederlage des Kandidatenduos Klara Geywitz und Olaf Scholz gezeigt. "Klara Geywitz wäre die erste Ostdeutsche an der Spitze der Partei gewesen, ich hätte mir ein solches Signal gewünscht", sagte Stohn.

Scholz und Geywitz sagten den neuen Parteichefs ihre Unterstützung zu. Es sei ihnen bei ihrer Kandidatur darum gegangen, die SPD zu stärken, teilten beide auf Twitter mit. Stohn sagte, alle vier würden in der SPD gebraucht. "Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass unsere ostdeutsche Herkunft stärker in der Parteispitze verankert wird", so der Brandenburger SPD-Generalsekretär weiter.

Geywitz, die als Nachwuchshoffnung in der Brandenburger SPD gilt, hatte erst kürzlich bei der Brandenburg-Wahl auch ihr Landtagsmandat verloren. Sie war von 2008 bis 2013 Vize-Landeschefin. Danach war sie Generalsekretärin, trat aber 2017 zurück, nachdem Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) die von ihr befürwortete Kreisreform abgesagt hatte. Im vergangenen Jahr gehörte sie zur großen Verhandlungsrunde, die den Koalitionsvertrag aushandelte. Seit 2017 macht Geywitz im SPD-Parteivorstand als Beisitzerin mit. Ihr und Scholz sei es darum gegangen, die SPD wieder zu stärken, schrieb sie am Samstagabend bei Facebook. "Das werden wir auch weiterhin tun."