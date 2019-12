Bild: dpa/Soeder

Dritter Jahrestag - Berlin erinnert an Opfer des Terroranschlags

18.12.19 | 12:46 Uhr

Drei Jahre nach dem Terroranschlag am Breitscheidplatz will Berlin erneut der Opfer gedenken. Am Donnerstagabend sollen zwölf Glockenschläge erklingen, die an die Todesopfer erinnern. Neben den Angehörigen der Opfer werden auch Politiker vor Ort erwartet.

Drei Jahre nach dem Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz erinnert Berlin am Donnerstag mit einer Gedenkveranstaltung an die Opfer. Ab 18.45 Uhr wird zunächst die Weihnachtsmusik auf dem Platz ausgeschaltet. Um 19 Uhr ist eine Andacht in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche geplant. Pfarrer Martin Germer leitet den Gottesdienst, die Predigt hält Bischof Christian Stäblein, wie die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mitteilte.

Im Anschluss ist ab 19.30 Uhr ein öffentliches Gedenken am Gedenkort auf den Stufen neben der evangelischen Kirche vorgesehen. Um 19.55 Uhr sollen alle Lichter auf dem Weihnachtsmarkt ausgeschaltet werden. Um 20.02 Uhr, dem Zeitpunkt des Anschlags vor drei Jahren, werden die Kirchenglocke zwölf Mal geschlagen, in Erinnerung an jedes einzelne Opfer des Terroranschlags.

12 Tote, 55 Schwerverletzte

Am 19. Dezember 2016 hatte der islamistische Terrorist Anis Amri einen entführten Lastwagen vorsätzlich in die Besuchermenge auf dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz gelenkt. Dabei kamen zwölf Menschen ums Leben, 55 Menschen wurden teilweise schwer verletzt.

Zu der Gedenkveranstaltung am Donnerstag werden neben Angehörigen der Opfer auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD), Vertreter des Bundes, Bundes- und Landesbeauftragte für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland sowie Vertreter von Botschaften, der Kirche, des Bezirks und des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz erwartet.

