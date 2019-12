In Berlin sind in den vergangenen Monaten immer wieder Autos durch Brände zerstört worden. Jüngster Fall: Am Freitag vor einer Woche standen acht Fahrzeuge in Flammen, davon laut Polizei sechs Autos auf dem Gelände einer Telekommunikationsfirma in der Hannemannstraße in Britz. Die beiden anderen Wagen gingen auf dem Gelände eines Autohauses in Alt-Hohenschönhausen in Flammen auf. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.



Auf Jahressicht steuert Berlin auf einen neuen Höchststand bei Autobränden zu. Bis Ende November zählte die Polizei 512 Fälle. Die meisten Fälle waren demnach nicht politisch motiviert. Im Gesamtjahr 2018 wurden 446 brennende Autos registriert.



Im Juli 2019 hatte die Einsatzgruppe "Nachtwache" beim Berliner LKA ihre Arbeit aufgenommen und ermittelte schwerpunktmäßig im Bereich der Autobrandstiftungen. Dabei konnten die Ermittler binnen kurzer Zeit einen Erfolg verbuchen: Im August wurde ein 30-Jähriger festgenommen, der für eine ganze Serie von Brandstiftungen verantwortlich sein soll. Ende November wurde gegen ihn Anklage erhoben. Ihm wird vorgeworfen, in Berlin und Hamburg bei neun Taten insgesamt 15 Kraftfahrzeuge angezündet und zerstört oder beschädigt zu haben. Die Einsatzgruppe "Nachtwache" wurde nach diesem Ermittlungserfolg im September wieder aufgelöst.