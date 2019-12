Die Zahl der Schüler in Berlin steigt, der Platz an den Schulen wird knapp. Die Berliner CDU setzt beim Ausbau vor allem auf private Bauherren und Privatschulen - sowie auf die Parkplätze vor den Discounter-Märkten der Stadt.

Die CDU-Fraktion will aber auch in anderer Hinsicht mehr Tempo beim Schulbau machen. Ein weiterer Vorschlag lautet, dafür mit mit privaten Trägern zusammenzuarbeiten. "Wir haben mit privaten Schulen gesprochen, darüber, was sie beitragen können. Das haben sie getan, das Angebot für 3.000 Schulplätze liegt auf dem Tisch", sagte Stettner. "Zehn Prozent der Berliner Schulplätze werden von privaten Schulen angeboten. Die freien Schulen wären bereit und willens, mehr zu tun, auch weitere Schulen aufzubauen", so der Oppositionspolitiker. "Das ist in jedem Fall hilfreich."

Was der Senat außerdem völlig außer acht lasse, sei die Zusammenarbeit mit privaten Bauherren. Die Suche nach Grundstücken für Schulbauten beschränke sich auf solche im Besitz des Landes oder der Bezirke. "Aber die meisten Flächen gehören nun mal privaten Menschen", argumentiert Stettner. "Warum spricht denn der Senat nicht mal private Unternehmer an und fragt, habt ihr Flächen und seid ihr bereit, eine Schule darauf zu bauen?"