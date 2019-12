imago-images/Rüdiger Wölk Audio: Inforadio | 12.12.2019 | Holger Hansen | Bild: imago-images/Rüdiger Wölk

Baustopp am Regierungsterminal - Bundeswehr-Hubschrauber bleiben bis 2029 in Tegel

12.12.19 | 16:17 Uhr

Eigentlich sollte die Flugbereitschaft der Bundesregierung mit der Eröffnung des BER mit nach Schönefeld umziehen. Nun soll die Hubschrauber-Staffel noch neun Jahre lang in Tegel bleiben. Grund ist offenbar der Baustopp für das neue BER-Regierungsterminal.



Auf dem Flughafen Berlin-Tegel wird es voraussichtlich noch mehrere Jahre lang Flugbetrieb geben. Wie das Bundesverteidigungsministerium am Donnerstag mitteilte, soll die Hubschrauberstaffel der Bundeswehr voraussichtlich bis 2029 im militärischen Teil des Flughafens stationiert bleiben. Hintergrund ist angeblich der Baustopp für das neue Regierungsterminal am BER, den die Bundesregierung in der vergangenen Woche verfügt hatte.



Flugbereitschaft hängt am Regierungsterminal

Bisher war geplant, dass die gesamte Flugbereitschaft der Bundeswehr spätestens zur Eröffnung des BER Ende Oktober 2020 nach Schönefeld umzieht. Grund für den Verbleib der Hubschrauber in Tegel seien die Bauarbeiten in Schönefeld, heißt es von der Bundesregierung. Das Verteidigungsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, die vollständige Verlegung der Flugbereitschaft sei davon abhängig, wann das neue Regierungsterminal in Schönefeld gebaut werde. Die Bundesregierung hatte vergangene Woche die Pläne für das 344-Millionen-Euro-Projekt vorerst gestoppt. Staatsgäste sollen an einem vor einem Jahr fertiggestellten Abfertigungsgebäude empfangen werden, das eigentlich als Übergangslösung für wenige Jahre gedacht war.



Angeblich keine Auswirkungen auf die Nachnutzung von TXL

Auf die Planungen für den BER habe das aber keine Auswirkungen, sagte der Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB), Hannes Höhnemann, am Donnerstag dem rbb. Auch zum Umfang, in dem die Senkrechtstarter in Tegel fliegen, machte der Sprecher nähere Angaben: In den knapp drei Jahren von Januar 2016 bis November 2018 seien die Cougar-Helikotper zu 156 Missionen gestartet, etwa um die Bundeskanzlerin zu transportieren.

Der BER soll nach jahrelangen Verzögerungen im Oktober 2020 in Betrieb gehen. Tegel verliert ein halbes Jahr später seine Betriebserlaubnis. Für Hubschrauberlandeplätze gelten

jedoch andere Rechtsgrundlagen.Auch für die Nachnutzung von Tegel ergebe sich daraus kein Nachteil, heißt es von Seiten der Tegel Projekt GmbH. Der militärische Flugplatz am nördlichen Rand des Areals sei weit genug entfernt vom geplanten Wohngebiet.