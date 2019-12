Ein Treuhändermodell, wie etwa vom Bezirksverordneten Rauchfuß gefordert, lehnte der Bezirk ab. Danach könnte ein Treuhänder für Häuser oder Wohnungen eingesetzt werden, wenn der Eigentümer der Behördenaufforderung zur Beseitigung des Leerstands nicht nachkommt. Ein solches Modell wird etwa in Hamburg angewendet. Allerdings bringe das Treuhändermodell keine Beschleunigung in dem Prozess, hieß es von Bezirksseite.

Ein Ergebnis wurde auf der Versammlung nicht formuliert. "Wir werden uns jetzt zusammensetzen und auswerten, was hier an Wünschen – insbesondere an Kommunikationswünschen - an uns herangetragen wurde", versicherte Heiß abschließend. "Und dann werden wir sehen, wie wir dem nachkommen können." Auch Ingrid Schipper von der Anwohnernitiative hofft, dass die Verwaltung sich nun etwas transparenter zeigt.

Oltmann betonte gegenüber dem rbb, Vorrang vor dem Haus in der Odenwaldstraße hätten für ihn die Wohnungsbaugenehmigungen - insgesamt mehr als 1.500 in den vergangenen zwei Jahren im Bezirk: "Ich hätte Personal abziehen müssen für ein Haus, dass nur 16 Wohneinheiten hat."

Für das "Geisterhaus" hofft Oltmann auf bessere rechtliche Rahmenbedingungen - die sollen mit einer Verschärfung des Wohnungsaufsichtsgesetzes kommen. "Und dann werden wir versuchen, Stück für Stück dieses Haus wieder der Wohnnutzung zuzuführen."