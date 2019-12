Alfred Neumann Berlin Mittwoch, 11.12.2019 | 14:48 Uhr

„Wir wollen der Ausnutzung der Wohnungsknappheit durch überhöhte Mieten entgegenwirken“ - Lompscher verwechselt hier Ursache und Wirkung. An die Ursache will sie leider nicht rangehen. Wenn sie das nur mit halb so viel Elan machen würde und den LWU und fairen Genossenschaften preiswertes Bauland in Landesbesitz zur Verfügung stellen, würde diese ursprünglich von der SPD erdachte Maßnahme als temporäre "Atempause" einen Sinn ergeben. Selbst bei den Erbpachtzinsen langt sie aber kräftig hin und treibt die Preise nach oben.