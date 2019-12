Senatorin Günther will U7-Verlängerung bis Heerstraße prüfen

Beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs will sich Rot-Rot-Grün in Berlin vor allem auf die Straßenbahn konzentrieren - nun rückt aber auch die U-Bahn immer stärker in den Fokus. Verkehrssenatorin Regine Günther hat bei der U7 eine neue Variante ins Spiel gebracht.