Zur Reform des Berliner Polizeigesetzes werden weitere Details bekannt. Nach monatelangem Ringen haben sich die innenpolitischen Sprecher der rot-rot-grünen Koalition auf einen Kompromiss in den wesentlichen Fragen geeinigt. Nach rbb-Informationen geht es dabei vor allem um präventive Maßnahmen bei sogenannten Gefährdern, also Personen, die im Fokus der Sicherheitsbehörden stehen, weil sie schwere Straftaten begehen könnten.

Denn das Problem beim IMSI-Catcher: Es werden nicht nur die Mobilgeräte von Verdächten erfasst, sondern auch die von völlig unbeteiligten Personen. Ein IMSI-Catcher simuliert eine Funkzelle und überlagert durch ein stärkeres Signal die eigentlichen Mobilfunkstationen. Alle Mobilfunkgeräte in einem gewissen Radius werden so erfasst. Der Kompromiss sieht nun vor, dass Nicht-Verdächtige von dem Einsatz des IMSI-Catchers informiert werden.

Insgesamt 17 Punkte umfasst das Paket zur Reform des Polizeigesetzes. So haben die Fachpolitiker der Koalitionsparteien über den Einsatz von Bodycams für Polizei und Feuerwehr eine Einigung erzielt . Die Kameras sollen das Verhalten der Einsatzkräfte dokumentieren. Der Entwurf sieht zunächst eine Probephase vor. Auch die Telefonüberwachung sogenannter Gefährder soll ermöglicht werden. Künftig soll es möglich sein, Gefährder für drei Jahre zu überwachen und nach einer Auswertung der Ergebnisse dann über weitere Schritte zu beraten. Dagegen soll die Präventivhaft von Gefährdern, die erst in der letzten Legislatur von zwei auf vier Tage verlängert wurde, wieder auf zwei Tage verkürzt werden.

Die Änderung des Allgemeinen Gesetzes zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Asog) muss noch von den Fraktionen beschlossen werden. Mit der Einigung auf ein neues Gesetz zur Kriminalitätsbekämpfung hatte sich die Koalition lange schwer getan. Nach dem Anschlag auf dem Breitscheidplatz vor drei Jahren hatte die SPD eine lange Liste neuer Maßnahmen vorgelegt. Grünen und Linken gingen die Vorschläge aber zu weit.

Mit ihrer Forderung nach Videoüberwachung hat sich die SPD bei der Reform des Polizeigesetzes nicht durchgesetzt. Innensenator Andreas Geisel (SPD) will eine umfassende Videoaufklärung an Kriminalitätsschwerpunkten, Linke und Grüne lehnen das vehement ab. Video-Überwachung verhindere keine Straftaten, heißt es bei Linken und Grünen. Ganz aufgeben will der Innensenator das Thema aber noch nicht. Er halte Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten Orten für sinnvoll, sagte Geisel am Sonntagabend in der Abendschau: "Es gibt aber Koalitionspartner, die da anderer Auffassung sind."