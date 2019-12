dpa/Fabian Sommer Audio: Inforadio | 02.12.2019 | Kirsten Buchmann | Bild: dpa/Fabian Sommer

Unbesetzte Leitungsposten - Berlin fehlen 35 Schuldirektoren und 100 Stellvertreter

02.12.19 | 12:45 Uhr

Im Sommer hatte der Senat noch vermeldet, dass an Berlins Schulen nur wenige einzelne Lehrerposten unbesetzt sind. Nun teilt er mit, dass das weit größere personelle Loch in den Direktoren- statt in den Lehrerzimmern klafft.

Viele derzeit noch offene Stellen an Berlins Schulen sind Posten in der Schulleitung. Das geht aus der Antwort der Bildungsverwaltung auf eine Anfrage des Berliner CDU-Parlamentariers im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, hervor. Demnach fehlen in der Hauptstadt derzeit 35 Direktoren an den insgesamt knapp 800 Bildungseinrichtungen. Laut der Antwort der Behörde sind zudem rund 100 Posten stellvertretender Schulleiter ebenfalls vakant. An sechs Schulen sind sowohl die Stelle des Rektors als auch die des Stellvertreters offen.

Blick zurück dpa/Sven Simon/Frank Hoermann Prognose zu Quer- und Seiteneinsteigern - Berlin werden auch künftig regulär ausgebildete Lehrer fehlen

Bei den Lehrern offenbar geringerer Mangel

In vielen Fällen übernehmen Lehrer die Aufgaben übergangsweise kommissarisch, wie die Bildungsverwaltung betont. Offene Stellen werden demnach so früh wie möglich ausgeschrieben. Wenn sie aber länger frei sind, liege das etwa an kurzfristigen Personalwechseln, zum Beispiel wenn Schulleiter ins Ausland gehen, heißt es. Im Sommer, zu Beginn des neuen Schuljahres, hatte die Bildungsverwaltung noch vermeldet, dass insgesamt 99,9 Prozent der Lehrerstellen besetzt seien. Lediglich 28 der insgesamt rund 25.100 Stellen waren damals in Berlin noch offen. Angaben über die Besetzung der Leitungsposten waren dabei allerdings nicht gemacht worden.

Sendung: Inforadio, 02.12.2019, 11.00 Uhr