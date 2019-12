In Berlin sollen an diesem Freitag 38 Menschen ankommen, die von Schiffen aus dem Mittelmeer gerettet wurden. Sie kämen im Rahmen des bundesweiten Bündnisses "Städte Sicherer Häfen" nach Berlin, sagte Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke). Die Geflüchteten stammten unter anderem aus Gambia, Burkina Faso, Namibia und Somalia. Bisher lebten sie in Unterkünften in Kassel. In Deutschland durchlaufen sie Asylverfahren.