Das – mittlerweile überarbeitete – Konzept für das Flussbad sieht vor, dass in dem Spreearm zwischen Bode-Museum und Auswärtigem Amt auf 830 Metern geschwommen werden soll. Neben der Freitreppe am Humboldt-Forum soll es eine weitere an der European School of Management and Technology geben, also gegenüber des Auswärtigen Amts. Eine ursprünglich vorgesehene Freitreppe am Lustgarten wurde aus Denkmalschutzgründen verworfen.

Damit das Wasser sauber genug zum Schwimmen ist, soll südlich des Auswärtigen Amtes eine 400 Meter lange, leistungsstarke Filteranlage installiert werden. Die soll so viel sauberes Wasser produzieren, dass das Wasser im gesamten Schwimmbereich pro Tag einmal komplett ausgetauscht wird, heißt es von Flussbad e.V. Das wiederum soll verhindern, dass sich an der geplanten Badestelle Blaualgen bilden.

Ab wann gebaut wird, ist noch unklar. Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung hieß es zuletzt, dass es bis zu 20 Jahre dauern könnte, bis das Flussbad fertig ist.