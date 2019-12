Der Mindeststundenlohn für öffentliche Aufträge in Berlin liegt künftig bei 12,50 Euro brutto. Das beschloss der Berliner Senat am Dienstag mit einer entsprechenden Novelle des Vergabegesetzes. Bisher waren es 9,00 Euro.

Das neue Vergabegesetz, in dem dies geregelt wird, soll 2020 in Kraft treten, sagte Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) im Anschluss an die Senatssitzung. Die gute wirtschaftliche Entwicklung in Berlin solle bei den Menschen ankommen.