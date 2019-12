imago images/Schöning Audio: Inforadio | 19.12.2019 | Thomas Rautenberg | Bild: imago images/Schöning

Neue Lärmschutzregelungen - Tegel-Entschädigungen gehen an Mietern vorbei

19.12.19 | 13:03 Uhr

Als verspätetes Trostpflasterchen betrachten Kritiker die Entschädigungen, die am Mittwoch den lärmgeplagten Anwohnern des Flughafens Tegel in Aussicht gestellt wurden. Jetzt zeigt sich: An den meisten Betroffenen geht das Geld ohnehin komplett vorbei.

Die meisten der von Fluglärm betroffenen Anwohner des Flughafens Tegel können nicht mit einer finanziellen Entschädigung rechnen. Entsprechende Zahlungen durch die Berliner Flughafengesellschaft FBB sind für Mieter nicht vorgesehen, wie ein Blick in das Fluglärmgesetz zeigt, das am Mittwoch bekannt geworden war. Anspruchsberechtigt sind demnach allein die Eigentümer und Erbbauberechtigten von Wohnanlagen, heißt es im Gesetz.



Konkret bietet die Flughafengesellschaft eine einmalige Zahlung in Höhe von 15 pro Quadratmeter an. Die Summe muss aber nach rbb-Informationen nicht an den tatsächlich von Fluglärm betroffenen Mieter der Wohnung weitergegeben werden.

Bearbeitungsdauer für Anträge: bis zu 16 Monate

Der rot-rot-grüne Senat hatte wegen des notwendigen Weiterbetriebs des Flughafens Tegel im kommenden Jahr neue Lärmschutzgebiete ausgewiesen und eine Entschädigungszahlung an die Schwerstbetroffen des Fluglärms in Aussicht gestellt. Die Neufestlegung der Lärmschutzbereiche hatte der Senat wegen der lange geplanten Schließung bis jetzt hinauszögert. Über 2019 hinaus wäre das nicht zulässig gewesen.



Insgesamt 3.000 Häuser und Wohnungen liegen in der Schutzzone 1, hier wird ein durch Fluglärm hervorgerufener Dauerschallpegel von mehr als 70 Dezibel am Tag und von mehr als 60 Dezibel in der Nacht gemessen. Menschen in dieser Schutzzone sind damit der höchsten Lärmbelastung ausgesetzt sind. Laut Senatsverkehrsverwaltung sollen die Anspruchsberechtigten angeschrieben werden. Betroffene können ihre Ansprüche aber auch selbst geltend machen, per Antrag an die Enteignungsbehörde bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Die Bearbeitungsdauer liegt laut Behörde bei bis zu 16 Monaten. Gut möglich also, dass bei Bescheidzustellung längst Ruhe herrscht in Tegel.



Am 8. November ist Schluss

Denn die Tage des Flughafens in Tegel sind gezählt. Wenn keine neuen Probleme auftreten, soll der BER-Flughafen am 31. Oktober 2020 eröffnet werden. Der Umzug der Fluglinien von Tegel nach Schönefeld soll in drei Schritten erfolgen, die bis zum 8. November abgeschlossen sein sollen. Sechs Monate lang werden die Gebäude in Tegel dann noch bewacht und beheizt. Im Mai 2021 ist dann endgültig Schluss.



Zum voraussichtlich letzten Flug vom Berliner Flughafen Tegel am 8. November 2020 gibt es dort ein Abschiedsfest. "Wir bereiten etwas besonderes vor", kündigte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup in der "Berliner Zeitung" (Mittwoch) an. "Es ist uns wichtig, Tegel Danke zu sagen, und wir hoffen, dass möglichst viele Menschen dabei sind." Eine Eröffnungsparty am BER ist nicht geplant. Sendung: Inforadio, 19.12.2019, 13 Uhr