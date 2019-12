Der Berliner Senat hat eine Ernährungsstrategie beschlossen, um mehr Bio-Essen und regionale Produkte in öffentliche Kantinen und Schulen zu bringen. Ab 2021 solle die Hälfte des Grundschulessens "bio" sein, heißt es in der Strategie, die am Mittwoch von Verbraucherschutzsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) vorgestellt wurde.

Außerdem sollen die Kantinen in öffentlichen Betrieben, Schulen, Kitas, Krankenhäusern, Justizvollzugsanstalten und Seniorenheimen mehr regionale Bio-Produkte vor allem aus Brandenburg anbieten - sofern diese lieferbar sind. Dies sei zuletzt oft nicht der Fall gewesen, so Behrendt.

Besseres Essen an Schulen und in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern ist zentraler Bestandteil der Ernährungsstrategie. Sie wurde am Dienstag vom Senat verabschiedet. An der Erarbeitung in den vergangenen Jahren war der Ernährungsrat beteiligt. Dem Gremium gehören unter anderem Erzeuger und Restaurantbetreiber an.

Neben der Erhöhung des Bioanteils im Grundschulessen und der Beziehung von Bio-Produkten aus Brandenburg, soll berlinweit die Lebensmittelverschwendung reduziert und die Ernährungsbildung in Schulen und Kitas ausgebaut werden. Für die Strategie will der Senat pro Jahr 1,5 Millionen Euro ausgeben.