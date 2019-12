Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" sieht der Kompromiss der Koalitionsparteien künftig sogenannte Sicherheitsgespräche vor. Damit soll die Polizei mögliche Opfer von Straftaten über ihre Gefährdung informieren. Zuletzt stand die Polizei in der Kritik, weil sogenannte Todeslisten rechtsextremer Gruppen im Internet aufgetaucht waren - die Betroffenen aber nicht von den Sicherheitsbehörden über mögliche Gefahren unterrichtet worden sind. Wenn die letzten Details geklärt sind, soll der Senat im Januar über den Asog-Entwurf abstimmen.

Marcel Luthe, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus, nannte den Kompromiss am Samstag "Augenwischerei". In einer Mitteilung erklärte Luthe, "wer einen Tag nach Verabschiedung des Haushalts mit Ideen um die Ecke kommt, will das offensichtlich nicht umsetzen, sonst wäre es finanziert. Im Gegenteil hat die Koalition den Antrag der FDP-Fraktion zur Finanzierung dieser Maßnahme am Donnerstag abgelehnt."