Die Freien Wähler sind im Brandenburger Landtag mit ihrem Vorstoß gescheitert, höhere Mindestabstände zwischen Windrädern und Wohngebieten festzulegen. Das Parlament lehnte am Donnerstag den Antrag mit der Mehrheit der rot-schwarz-grünen Koalition und der Linken ab. Die Freien Wähler hatten gefordert, dass der Mindestabstand der Windräder das Zehnfache der Nabenhöhe betragen müsse, um die Lärmbelastung für die Anwohner zu senken.

Die Nabenhöhe ist die Höhe, in der sich die Nabe des Windrotors über der Geländeoberfläche befindet. "In den Anfangsjahren hatten die Windräder eine Höhe von 70 bis 100 Meter", sagte Fraktionschef Péter Vida. "Inzwischen sind die Anlagen 200 bis 240 Meter hoch." Dadurch erhöhe sich die Belastung der Anwohner durch Infraschall erheblich.



Brandenburg habe bereits mit rund 3.900 Anlagen die doppelte Dichte an Windrädern wie Dänemark, sagte Vida. Wenn die rot-schwarz-grüne Landesregierung ihre Pläne aus dem Koalitionsvertrag umsetze, müssten die Brandenburger den Bau von bis zu 3.000 weiteren Windrädern mit allen negativen Auswirkungen befürchten.