Streit um Vorschlag der Brandenburger AfD - Vorsitz im Kulturausschuss des Landtags wird wohl nicht besetzt

03.12.19 | 19:34 Uhr

Der Vorschlag der AfD für den Vorsitz im Kulturausschuss des Brandenburger Landtags stößt auf heftigen Widerstand - im Parlament und auch außerhalb. Denn der AfD-Kandidat ist Vorsitzender eines rechtsgerichteten Vereins. Gewählt wird am Mittwoch.

Der Vorsitz des Kulturausschusses im Brandenburger Landtag bleibt möglicherweise vorerst unbesetzt. Hintergrund ist ein Streit um die Besetzung des Postens. Die AfD hat ihren Abgeordneten Hans-Christoph Berndt für den Vorsitz nominiert, Berndt ist auch Vorsitzender des rechtsgerichteten Vereins "Zukunft Heimat".

Die Wahl findet am Mittwoch statt. Die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und Grünen sowie die oppositionelle Linke kündigten am Dienstag an, ihre Vertreter würden Berndt nicht wählen.

Stiftungen warnen vor AfD-Vorsitz

Zuvor hatten mehrere Einrichtungen der Erinnerungskultur vor einer Wahl Berndts zum Vorsitzenden des Kulturausschusses gewarnt. Im Landtag ist der Ausschuss auch für die Gedenkstätten der Opfer von Terror, Krieg und Gewaltherrschaft zuständig. In dem gemeinsamen Appell der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, dem Internationalen Sachsenhausen-Komitee und dem Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam heißt es unter anderem: "Mit großer Sorge beobachten wir in den vergangenen Jahren Äußerungen von Parteien und Gruppierungen, die darauf abzielen, die Massenverbrechen des Nationalsozialismus zu verharmlosen und damit das gesamte gesellschaftspolitische Klima negativ zu verändern." Jeder Form von Fremdenhass und Ausgrenzung von Minderheiten entschieden entgegenzutreten, "halten wir für eine selbstverständliche Aufgabe auch des Kulturausschusses des Landtages", heißt es in dem Schreiben, das an Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke und die Fraktionschefs von SPD, CDU, Linke, Grüne und Freie Wähler ging.

AfD hält an ihrem Vorschlag fest

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Erik Stohn ist Berndt "eine vollkommen ungeeignete Kandidatur für diesen Kulturausschuss". CDU-Fraktionschef Jan Redmann sagte, Berndt habe sich an der Spitze von "Zukunft Heimat" vielfach in einer Art und Weise geäußert, "dass seine Wahl zum Vorsitzenden gerade für die Opfer beispielsweise des Nationalsozialismus als nichts anderes verstanden werden kann als eine Demütigung". Grünen-Fraktionschefin Petra Budke betonte, ihre Partei halte Berndt nicht für geeignet, den Vorsitz "gerade in diesem hochsensiblen Bereich" zu übernehmen. Die Linksfraktionsvorsitzende Kathrin Dannenberg sagte, die "neue Rechte" und die AfD würden alles tun, um gegen ein weltoffenes und liberales Kulturleben vorzugehen. Die AfD bleibt hingegen bei ihrem Vorschlag. "Wir stehen natürlich zu unserem Abgeordneten", sagte die stellvertretende AfD-Fraktionschefin Birgit Bessin. Ob die AfD einen weiteren Abgeordneten vorschlägt, falls Berndt nicht gewählt würde, war zunächst offen. Sollte der Vorsitz unbesetzt bleiben, würde der Vizevorsitzende das Gremium leiten. Diesen Posten stellt die SPD.

