Nach seiner Wiederwahl gibt Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung ab. Darin will er seine Pläne für die kommenden fünf Jahre erläutern. rbb|24 überträgt live ab 10 Uhr.

Nach dpa-Informationen geht es in der Regierungserklärung um die Themen Zusammenhalt im Land, klare Position gegen Rechtsextremismus, Populismus, Verrohung der Sprache, Hass und Hetze sowie den Blick auf das gesamte Land vom Berliner Rand bis in die ländlichen Regionen.



Danach schließt sich eine dreistündige Generaldebatte an. Anschließend wollen die Regierungsfraktionen einen Milliarden-Kredit für Zukunftsinvestitionen auf den Weg bringen. Damit sollen in den kommenden zehn Jahren Investitionen in die Infrastruktur des Landes finanziert werden. Der Landtag soll am Donnerstag endgültig über die Ermächtigung zu dem Kredit entscheiden.